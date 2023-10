Neue Erkenntnisse nach tödlichen Schüssen vor Shisha-Bar Stand: 03.10.2023 18:14 Uhr Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagabend vor einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Sasel erschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

In der Shisha-Bar an der Saseler Chaussee waren am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr noch einige Gäste, als vor der Tür plötzlich mehrere Schüsse fielen. Anwohnerinnen und Anwohner alarmierten die Polizei. Kurz darauf fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit Schussverletzungen auf der vierspurigen Straße vor der Bar. Dort erlag der 24-Jährige seinen Verletzungen.

Polizei stoppt Auto mit Tatverdächtigen

Innerhalb kurzer Zeit war ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Nicht weit vom Tatort entfernt stoppten die Beamtinnen und Beamten ein Auto mit vier tatverdächtigen Männern. Sie wurden vorübergehend festgenommen. Ob sie tatsächlich etwas mit den Schüssen zu tun haben, ist noch unklar. Die vier Verdächtigen seien "aus rechtlichen Gründen" vorläufig aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Dienstag.

Zweites Auto weggefahren?

Sie ergänzte, die Ermittlerinnen und Ermittler gingen nun davon aus, dass mindestens ein zweites Auto vom Tatort geflüchtet sei. "Hier verfolgen wir zurzeit erste konkrete Spuren."

Streit in Shisha-Bar

Außerdem ist inzwischen bekannt, dass es vor den Schüssen einen Streit in der Shisha-Bar gab. Dieser wurde dann vor der Tür fortgesetzt. Worum es dabei ging und warum gleich mehrfach auf den 24-Jährigen geschossen wurde, ist aber noch unklar.

Keine Hinweise auf Verbindung ins Drogenmilieu

Anders als zunächst vermutet, gibt es bislang keine Hinweise auf eine Verbindung ins Drogenmilieu. Denn sowohl der Getötete als auch die vier Tatverdächtigen sind laut Polizei bislang nicht durch Drogendelikte aufgefallen.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt werden weitere Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Gruppe machen können, mit der der 24-Jährige in Streit geriet. Die Hamburger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle.

