Tödliche Messerattacke in Langenhorn

In einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Langenhorn soll ein 27-Jähriger am Montagabend auf eine 25 Jahre alte Frau eingestochen haben. Hintergrund der tödlichen Messerattacke soll ein Beziehungsstreit sein.

Die Flüchtingsunterkunft liegt an einem Waldstück am Jugendparkweg. In einer Wohnung im Erdgeschoss, soll der Mann zunächst auf eine Frau und schließlich auf sich selbst eingestochen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden gemeinsam in der Wohnung lebten. Nach dem Angriff war der Beschuldigte offenbar verwundet aus dem Haus gelaufen und auch wieder zurückgekehrt. Dafür sprechen die Blutspritzer entlang des Fußwegs zum Waldstück.

25-Jährige erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen

Die Rettungskräfte wurden gegen 22 Uhr alarmiert. Notärzte mussten den Mann und die Frau im Rettungswagen wiederbeleben. Beide kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. In der Klinik erlag die 25-Jährige ihren Verletzungen.

Die Polizei war mit 23 Streifenwagen zur Wohnsiedlung gefahren. In der Dämmerung bauten die Beamten einen mobilen Scheinwerfermast auf. Im Flutlicht kletterten Spurensicherer durch das geöffnete Fenster der Wohnung. Dort entdeckten die Beamten ein Messer, die mutmaßliche Tatwaffe. Einige Bewohner beobachteten die Einsatz, standen an den Fenstern oder auf dem Fußballplatz vor den Unterkünften. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

