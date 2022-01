Tochter bedroht, Mutter beschossen: Stalker muss ins Gefängnis Stand: 20.01.2022 16:29 Uhr Monatelanges Stalking und dann ein versuchter Mord: Ein 24 Jahre alter Mann aus Hamburg-Wilhelmsburg muss dafür lange ins Gefängnis.

Das Hamburger Landgericht verurteilte ihn am Donnerstag zu elfeinhalb Jahren Haft und riet ihm dringend zu einer Therapie. "Sie haben eine ganze Familie terrorisiert", sagte die Vorsitzende Richterin. Der Angeklagte hatte einer Abiturientin ein Jahr lang nachgestellt. Er sprach die damals 17-Jährige immer wieder an, lauerte ihr auf und machte immer weiter, obwohl die junge Frau mehrfach die Polizei rief.

Dann schickte er ihr auch noch obszöne und bedrohliche Nachrichten - nicht wissend, dass diese versehentlich bei einer anderen Frau landeten.

VIDEO: Schüsse auf Frau: Stalker muss ins Gefängnis (1 Min)

Vier Schüsse auf Mutter und Bruder

Vor einem Jahr ging er am Nachmittag zum Wohnhaus der Familie und wartete dort mit einer Pistole. Als die Mutter der Schülerin mit dem damals 13 Jahre alten Sohn vom Einkaufen zurückkam, schoss der Angeklagte mindestens viermal auf die beiden. Die 53-Jährige wurde im Gesicht getroffen, der Sohn blieb unverletzt und zog die Mutter ins Haus. Sie schwebte in Lebensgefahr und lag acht Tage in einem künstlichen Koma.

Der Angeklagte sei verärgert gewesen, dass er nicht erhört wurde und die Mutter in der Nachbarschaft mit Fotos vor ihm gewarnt hatte, hieß es im Urteil. Im Prozess hatte er das Tatgeschehen weitgehend eingeräumt.

"Ich halte Sie für hochgefährlich"

Die Richterin forderte den Angeklagten auf, in der Haft eine Therapie zu machen. "Sie sehen sich immer noch als Opfer, weil Sie zurückgewiesen wurden", sagte sie. "Das aber ist komplett falsch." Und ohne Therapie würde der Angeklagte wohl wieder zum Stalker werden, so die Richterin weiter. "Ich halte Sie für hochgefährlich."

