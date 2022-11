Tickets für "Harry Potter und das verwunschene Kind" gewinnen Stand: 24.11.2022 11:07 Uhr Mit der NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal können Sie Premieren-Tickets für das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" am 19. Februar 2023 im MEHR! Theater gewinnen. Erstmals wird das Stück in einer kompakten Version an einem Abend gespielt.

Harry Potter ist mittlerweile 37 und kriegt das mit der "Work Life-Balance" irgendwie nicht geregelt. Er ist Angestellter des Zauberministeriums, chronisch überarbeitet, und seine drei Kinder machen nicht nur durchweg Freude. Vor allen Dingen sein Jüngster, Alberus Severus hat so gar keine Lust aufs Familienleben und distanziert sich von seinem Vater. Doch dann bricht Harrys jüngster Sohn zum ersten mal in Richtung Hogwarts auf. Was folgt ist eine Aneinanderreihung kleinerer Katastrophen und größerer Abenteuer, in die auch Harry, Ron und Hermine verwickelt werden.

Tickets gewinnen

Wollen Sie sich von dem effektreichen Theater-Erlebnis verzaubern lassen? Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel in der NDR Hamburg App mit! NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen 3 x 2 Tickets für die Premiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" am 19. Februar 2023 im MEHR! Theater. Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der Vorstellung gültigen Corona-Schutzverordnung der Freien und Hansestadt Hamburg statt. Wir bitten alle Gäste, sich kurz vor Ihrer Anreise über die derzeit geltenden Bedingungen zu informieren.

Bei NDR 90,3 und beim Hamburg Journal haben Sie weitere Gewinn-Chancen: Am ersten Advent gibt es ebenfalls Tickets zu gewinnen.

App starten und mitmachen

In der App am Gewinnspiel teilnehmen ist ganz einfach: Laden Sie die kostenlose NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal auf Ihr Smartphone herunter. Klicken Sie dann auf den Button "Mitmachen".

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Gutscheine dabei. Eine Teilnahme unter NDR.de ist ebenfalls möglich. Und dann: Daumen drücken! Am Montag, den 28. November endet das Gewinnspiel um 12 Uhr. Im Anschluss werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Mit etwas Glück sind Sie dabei. Wir wünschen: Viel Erfolg!

App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhone und iPad mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.hh@ndr.de.

