Stand: 04.08.2024 09:06 Uhr Testspiel: FC St. Pauli gewinnt 3:1 in Norwich

Der FC St. Pauli kommt drei Wochen vor dem Start in seine erste Saison nach 13 Jahren in der Fußball-Bundesliga immer besser in Form. Das Team des neuen Trainers Alexander Blessin gewann am Sonnabend ein Testspiel beim englischen Zweitligisten Norwich City mit 3:1 (3:0). Am kommenden Freitag empfängt St. Pauli am Millerntor den amtierenden Europa League Sieger Atalanta Bergamo zum letzten Härtetest der Sommervorbereitung. Eine Woche später tritt der Aufsteiger in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Hallescher FC an.

