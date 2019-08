Stand: 08.08.2019 06:33 Uhr

Teil des Rathausquartiers wird heute autofrei

Hamburg bekommt in der Innenstadt nahe des Rathauses vorübergehend eine Fußgängerzone. Die Kleine Johannisstraße, ein Teil der Schauenburgerstraße sowie Parkplätze am Dornbusch sind bis Ende Oktober für den Autoverkehr tabu. Heute wollen Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD), die Initiative "Altstadt für Alle!", Gewerbetreibende und Gastronomen im Quartier den "Stadtraum für Menschen" offiziell eröffnen. Er wurde seit dem 1. August hierfür eingerichtet.

Teile des Rathausquartiers autofrei Hamburg Journal 18.00 - 07.08.2019 18:00 Uhr Zwei Straßen im Rathausquartier werden vorübergehend autofrei: Die Kleine Johannisstraße und die Schauenburgerstraße bleiben von 11 bis 23 Uhr für Autos gesperrt.







11 bis 23 Uhr nur für Fußgänger und Radfahrer

Jeweils von 11 bis 23 Uhr dürfen nur noch Fußgänger und Radfahrer die Straßen im Rathausquartier nutzen. Davor und danach sind sie für den Lieferverkehr frei. Parkhäuser im Umfeld sollen jederzeit zugänglich sein.

In den Straßenzügen werden Raum- und Sitzmöbel vom Hamburger Künstlerkollektiv LU’UM aufgestellt, mobile Kleingärten angelegt und Ballonskulpturen zu sehen sein. Die Anlieger wollen die freien Flächen für Außengastronomie und Veranstaltungen nutzen und hoffen auf eine Belebung in den Abendstunden. Eine große Fußgängerzone gibt es in der Innenstadt in der Spitalerstraße.

Ursprünglich mehr Straßen vorgesehen

Ursprünglich sollte das Projekt die Straßen Neß, Neue Burg, Trostbrücke, Schauenburgerstraße, Große Bäckerstraße, Kleine Johannisstraße, Börsenbrücke und Dornbusch umfassen. Nun sind nur noch zwei Straßen übrig geblieben. Darauf hatten sich die Behörden im Bezirk Hamburg-Mitte mit der Polizei und den Initiatoren im Juli geeinigt.

Die "Altstadt"-Initiative wurde 2016 gegründet und wird getragen durch die Patriotische Gesellschaft von 1765, die Evangelische Akademie der Nordkirche sowie die Gruppe "Hamburg entfesseln!". Sie setzt sich ein für eine "lebendige, lebenswerte und sozial vielfältige Stadt". Die Projektleitung hatte hervorgehoben, dass der Wunsch nach dieser weiteren Fußgängerzone aus der Gesellschaft heraus entwickelt worden sei, bevor die Bezirksversammlung zustimmte.

