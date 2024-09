Stand: 25.09.2024 19:15 Uhr Synode der Nordkirche: Es geht um den Etat und die Beteiligung der Jugend

Auf der am Donnerstag beginnenden Herbsttagung der Nordkirche wird über die künftige Finanzstrategie sowie weitere Zukunftsthemen beraten. Bischöfin Kirsten Fehrs wird über die Entwicklung im Sprengel Hamburg und Lübeck sowie über den Deutschen Posaunentag im vergangenen Mai in der Hansestadt berichten. Bei der Synode in Travemünde geht es außerdem um die Rolle junger Menschen sowie die künftige Nutzungsmöglichkeiten von Kirchengebäuden.

