Sturmtief "Ylenia" in Hamburg: Fast 800 Feuerwehreinsätze Stand: 17.02.2022 20:02 Uhr Stürmische Tage in Hamburg: Fast 800 Einsätze zählte die Hamburger Feuerwehr in der Hansestadt bis zum späten Donnerstagnachmittag. Schon von Freitagnachmittag an soll es erneut sehr stürmisch im Norden werden.

Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sorgte schon für umgestürzte Bäume auf Hamburgs Straßen und herunter gefallene Dachziegel. Vor allem der Hamburger Norden und Westen waren betroffen. Zu deutlich mehr Einsätzen der Feuerwehr kam es dann allerdings am Donnerstag. Bis zum späten Nachmittag zählte die Feuerwehr der Hansestadt 769 Einsätze. Dabei kümmerte sie sich vor allem um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder umkippende Gerüste, sagte ein Sprecher. Mit weiteren Einsätzen wird gerechnet. Von Verletzten sei der Feuerwehr bislang nichts bekannt.

Welle zerstört Frontscheibe einer Hafenfähre

Auf der Elbe hat Sturm "Ylenia" für starken Wellengang gesorgt. Offenbar war der zu stark für eine der HADAG-Fähren. Ein Video, das im Internet kursiert, zeigt, wie eine Welle die Frontscheibe zerschlägt. Von einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Barmbek hatte sich die Dachbeschichtung gelöst und hing an der Hauswand herunter.

A7 bei Bahrenfeld unter Wasser

Kurz nach Mitternacht war die Feuerwehr am Donnerstag auf der A7 Höhe Bahrenfeld im Sturm-Einsatz. Dort waren die Siele übergelaufen und das Regenwasser hatte die Autobahn überspült. Die Fahrbahn stand mehrere Zentimeter unter Wasser, dadurch bestand erhöhte Aquaplaning-Gefahr. Etwa 16 Feuerwehrleute konnten die Wassermassen mit mehreren Tauchpumpen absaugen, unterdessen war die Autobahn Richtung Norden voll gesperrt.

Zugausfälle und Verspätungen

Im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn und anderen Dienstleistern ging wegen des Sturms zeitweise nichts mehr. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Sonnabend "bundesweit beeinträchtigt", schrieb die Bahn auf Twitter.

Rund ein Dutzend gestrichene Flüge am Flughafen

Wie eine Sprechering des Hamburger Flughafens sagte, wurde am Donnerstag rund ein Dutzen Flüge gestrichen. Betroffen waren Verbindungen verschiedener Airlines von und nach München, Frankfurt, Kopenhagen, Zürich und Istenbul.

Schulen in Hamburg auch am Freitag offen

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern fand der Schulunterricht in Hamburg am Donnerstag statt. Auch am Freitag sei ein Aufrechterhalten des Schulbetriebs möglich, teilte die Schulbehörde mit. "Der damit verbundenen Herausforderungen sind wir uns bewusst, zumal nicht wenige Lehrkräfte und Schulbeschäftigte Berufspendler sind und längere Strecken zur Schule zurückzulegen haben", so Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack. Die Schulbehörde weist darauf hin, dass der Schulbesuch bei besonderen Gefährdungslagen im Ermessen der Sorgeberechtigten liegt: Eltern entscheiden darüber, ob sie je nach tatsächlicher Wetterlage und Schulweg ihr Kind eventuell nicht oder später zur Schule schicken wollen.

Unwetterwarnung aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagvormittag für Hamburg und weitere Teile Norddeutschlands die Unwetterwarnung aufgehoben. Sie sollte ursprünglich bis 18 Uhr gelten. Allerdings besteht nach wie vor die Gefahr von schweren Sturmböen und einzelnen orkanartigen Böen.

Am Donnerstagmorgen stand der Fischmarkt St. Pauli wegen der Sturmflut unter Wasser, die bis 5 Uhr den Scheitelpunkt erreichte. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt erneut vor der Gefahr einer Sturmflut für Donnerstagnachmittag. Im Hamburger Elbegebiet erreiche das Hochwasser Werte, die bis zu zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen.

Feuerwehr empfiehlt Nutzung von Warn-Apps

Die Hamburger Feuerwehr stellt sich auf einsatzreiche Tage ein. Ein Sprecher sagte, dass die Leitstelle verstärkt und die Freiwilligen Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt sind. Die Hamburger Feuerwehr empfiehlt die Nutzung von Warn-Apps. Konkret nannte sie die App "Nina" und die "WarnWetter"-App, mit denen man gut über die Unwetter informiert sei.

Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

Angesichts des Sturms warnt die Hamburger Umweltbehörde vor dem Betreten der Wälder. Vorsicht sei geboten, da manche von Bäumen ausgehende Gefahren nur schwer erkennbar seien. "So können sie aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen", hieß es in einer Mitteilung. Die Wälder sollten erst wieder betreten werden, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen sei.

Friedhöfe blieben am Donnerstag geschlossen

Wegen des stürmischen Wetters blieben die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf am Donnerstag geschlossen. Herabfallende Äste und umstürzende Bäume könnten gefährlich für Besucherinnen und Besucher sein. Am Freitag sollen die Hamburger Friedhöfe wieder regulär öffnen. Am Samstag wird einem Sprecher zufolge erst von 11 Uhr an geöffnet sein. Geschlossen blieben am Donnerstag auch der Park Planten un Blomen sowie Hagenbecks Tierpark, lediglich das Tropen-Aquarium konnte wie gewohnt besucht werden.

Generelle Absage im Hamburger Amateurfußball

Von Freitag bis Sonntag haben Hamburgs Amateurfußballerinnen und #fußballer spielfrei. Grund für die Absage aller Spiele durch den Hamburger Fußball-Verband (HFV) ist die Wetterlage. Das teilte der HFV am Donnerstag mit. Nicht betroffen sind allerdings Partien des Norddeutschen Fußball-Verbandes und des DFB. Die Sportanlagen in der Hansestadt sind von den zuständigen Bezirksämtern gesperrt worden.

Bis Sonnabendmorgen droht Unwetter

Nach kurzer Beruhigung der Wetterlage rechnet der DWD ab Freitagabend bis Sonnabendmorgen mit einer neuen Unwetterlage mit teils Orkanböen. Nach Ansicht des Meteorologen Andreas Friedrich sind die erwarteten Stürme mit Tief "Nadia" vergleichbar, das Ende Januar über Deutschland hinweggezogen ist. Die aktuelle Lage ist aus seiner Sicht allerdings brisanter, "weil wir eine Kette von Sturmtiefs haben".

