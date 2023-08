Sturmtief "Zacharias" sorgt für Sommer-Sturmflut in Hamburg Stand: 07.08.2023 22:14 Uhr Das Sturmtief "Zacharias" hat am Montagabend in Hamburg für eine Sturmflut gesorgt. Unter anderem in Neumühlen und am Fischmarkt kam es zu Überschwemmungen. In der Stadt hat es mehrere Einsätze wegen umgekippter Bäume gegeben.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte für 21.44 Uhr vor ungewöhnlich hohen Wasserständen um 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser gewarnt. Unter anderem der Parkplatz in Neumühlen und der Fischmarkt standen am Abend teilweise unter Wasser. Die Polizei hatte geraten, das betroffene Gebiet rund um die Elbe zu meiden und vor allem tiefer gelegene Gebiete zu verlassen. Fahrzeuge sollten vorab in höher gelegene Gebiete gebracht werden.

Bis zum Montagabend verzeichneten die Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr bereits mehr als 60 wetterbedingte Einsätze. Meist drohten Äste oder Bäume herabzufallen. In Iserbrook stürzte ein Baum auf ein Reihenhaus. In der Innenstadt musste ein Kunstobjekt gesichert werden. Es hing an Seilen in acht Meter Höhe im Großen Burstah.

Auf der A24 in Richtung Berlin ist in Höhe von Jenfeld ein Baum auf die Straße gekracht. Gleiches ist auf der Hudtwalckerstraße passiert. Die Feuerwehr versucht überall im Stadtgebiet schnell die Straßen freizuräumen.

Bahn rechnet mit Zugausfällen

Wegen möglicher Sturmschäden rechnet die Deutsche Bahn damit, dass Strecken im ganzen Norden gesperrt werden. Wer am Montagabend oder Dienstagmorgen mit der Bahn unterwegs ist, sollte online prüfen, ob der Zug auch fährt.

Ungewöhnlich starker Sommersturm

Dass es zu dieser Jahreszeit zu einem Sturmtief wie "Zacharias" kommt, sei extrem ungewöhnlich, sagte Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst: "So einen Sturm erwarten wir im Herbst und nicht im Hochsommer."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.08.2023 | 17:00 Uhr