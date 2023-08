Stromnetz Hamburg: 50 Millionen Euro für das Umspannwerk Nord Stand: 23.08.2023 14:12 Uhr Stromnetz Hamburg investiert am Umspannwerk Nord 50 Millionen Euro, um den Netzknotenpunkt umfassend zu modernisieren. Am Mittwoch wurde in Norderstedt Richtfest gefeiert.

Von Norderstedt in Schleswig-Holstein aus werden Industrie- und Gewerbe- sowie Privatkundinnen und -kunden in Wedel und in den Hamburger Stadtteilen Lokstedt, Eidelstedt, Eimsbüttel und Eppendorf mit Strom versorgt. Da dieser zunehmend aus erneuerbaren Energien kommt und dezentral ins Netz eingespeist wird, andererseits aber der Strombedarf immer weiter ansteigt, ist ein Ausbau der Anlage nötig.

Verdopplung der Strommenge in den nächsten 20 Jahren

E-Autos, Wärmepumpen, aber auch Elektrolyse-Anlagen für die Wasserstofferzeugung: Andreas Cerbe von Stromnetz Hamburg rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einer Verdoppelung der Strommenge. Um die Energiewende zu schaffen, "muss die Netzinfrastruktur zukunftsfit sein", betont Umweltstaatsrat Michael Pollmann. Für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung müssen deshalb die drei großen Hamburger Umspannwerke dringend erneuert, beziehungsweise ausgebaut werden.

Stromkunden bekommen vom Umbau nichts mit

Die größte dieser Anlagen, das Umspannwerk Süd in Waltershof, wurde voriges Jahr fertiggestellt. In Norderstedt will man bis 2028 fertig sein. Da alles im laufenden Betrieb passiert, bekommen die Stromkundinnen und -kunden von den Bauarbeiten nichts mit.

