Stand: 25.02.2024 17:56 Uhr Stromausfall in Bramfeld

In Bramfeld ist am Sonntag bei mehr als 300 Haushalten und sieben Betrieben der Strom ausgefallen. Die Netzstation vor einem Wohnhaus an der Straße Lohkoppel war beschädigt worden. Laut Stromnetz Hamburg war offenbar Wasser in die Station eingelaufen, sodass es zu einem Kurzschluss kam. Um kurz nach 8 Uhr fiel der Strom deshalb aus, die Reparaturen zogen sich bis in den Abend hin. Erst am Donnerstag war in Eidelstedt der Strom ausgefallen.

