Streit in Wilhelmsburg eskaliert: Zwei Brüder verletzt Stand: 18.11.2021 16:07 Uhr Bei einem Streit im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sind am Donnerstag zwei Männer mit einem Messer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Straße Ottensweide. Medienberichten zufolge war ein Mann mit zwei Brüdern in Streit geraten. Plötzlich zog er ein Messer und stach auf seine Kontrahenten ein. Dabei wurde einer der Brüder lebensgefährlich verletzt und musste von einem Notarzt versorgt werden. Die beiden verletzten Brüder wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und nahm den mutmaßlichen Täter vor Ort fest. Die genauen Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

