Stimmung in der Windindustrie hellt sich auf Stand: 02.09.2021 15:36 Uhr Die Stimmung in der Windindustrie verbessert sich. Nach einer Studie im Auftrag der Gewerkschaft IG Metall gibt es vor allem für Anlagen vor der Küste deutlich mehr Aufträge als in den vergangenen Jahren.

Die Branche sei durch ein Tal der Tränen gegangen, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter IG Metall Küste. Die letzten vier Jahre seien verlorene Jahre gewesen. Mehrere Zehntausend Jobs in der Branche sind nach seinen Angaben allein im Norden verlorengegangen. Vor allem, weil der Bund beim Ausbau der Erneuerbaren Energien zeitweise auf der Bremse gestanden habe.

Die Mehrheit erwartet mehr Aufträge

Jetzt sehen die Betriebsräte der meisten Unternehmen der Branche die Kehrtwende. Mehr als die Hälfte von ihnen erwartet, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessert und mehr Aufträge erteilt werden.

AUDIO: Bessere Stimmung bei Windindustrie (1 Min)

Die IG Metall fordert aber, dass die künftige Bundesregierung den Ausbau der Windkraft beschleunigt, mehr Flächen freigibt und dafür sorgt, dass Genehmigungen schneller erteilt werden. Die Gewerkschaft warnt zudem davor, dass trotzdem Jobs in Deutschland verschwinden könnten. Etwa jedes fünfte Unternehmen will Stellen abbauen, noch mehr wollen verstärkt in Asien produzieren.

