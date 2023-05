Stillstand zum Ferienbeginn: Wie der Bahn-Warnstreik Hamburg trifft

Stand: 12.05.2023 06:15 Uhr

Ein neuer bundesweiter Warnstreik bei der Bahn fällt in Hamburg in die Ferienzeit: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will den Zugverkehr in Deutschland ab Sonntagabend für 50 Stunden lahmlegen.