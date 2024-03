Steuerformulare in Hamburg nur noch bei Finanzämtern erhältlich Stand: 09.03.2024 07:40 Uhr Rund ein Fünftel der Steuererklärungen in Hamburg wird nach wie vor in Papierform abgegeben. Die entsprechenden Formulare gibt es seit Jahresbeginn allerdings nicht mehr - wie lange üblich - in den Kundenzentren der Bezirksämter und den Bürgerämtern - und das sorgt bei Vielen für Frust.

Ein großes Regal mit diversen Formularen, beispielsweise für Ummeldungen - das steht etwa im Bürgerbüro Alstertal, wie auch an zahlreichen anderen Standorten des "Hamburg Service vor Ort". Das Fach, in dem über viele Jahre Formulare für die Einkommenssteuererklärung lagen, ist aber leer. Auf einem Zettel steht: Steuerformulare erhalte man ab sofort ausschließlich bei den Finanzämtern oder im Internet.

Finanzbehörde will Papierberge vermeiden

Immer wieder sorgt das vor allem bei älteren Hamburgerinnen und Hamburgern für Kopfschütteln: Die wollen uns zwingen, ins Internet zu gehen, sagte etwa ein Mann. Um das Klima zu schützen und Papierberge zu sparen, werden die Formulare nicht mehr ausgelegt, sagte eine Sprecherin der Finanzbehörde NDR 90,3. In der Vergangenheit wären zu viele Vordrucke unnötig mitgenommen worden. Zudem gebe es vor Ort kein geschultes Personal, das Hinweise zur Steuererklärung geben könne. Laut Finanzbehörde gibt es bei den von Hand ausgefüllten Steuerformularen deutlich mehr Fehler.

Finanzämter halten Formulare noch vor

Wer dennoch seine Steuerklärung auf Papier machen will, der kann sich den Vordruck selbst ausdrucken - oder bekommt ihn bei den insgesamt sieben Finanzämtern und an den drei Außenstellen in Bramfeld, Bergedorf und Wandsbek.

