Grundsteuer: Hamburger müssen länger auf Bescheide warten Stand: 02.01.2024 16:51 Uhr Wer Immobilien in Hamburg besitzt, muss länger auf die neuen Grundsteuerbescheide warten als ursprünglich geplant. Statt im Herbst 2024 sollen die Bescheide nun erst im ersten Quartal 2025 verschickt werden.

Die Bescheide sollen "rechtzeitig vor dem ersten Fälligkeitstermin am 15. Mai" verschickt werden, sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz im Rathaus. Die neue Grundsteuer gilt ab dem 1. Januar 2025.

Dressel: Hoher Bearbeitungsaufwand

Ein Grund für die Verspätung sei der hohe Bearbeitungsaufwand beim Erlass der Grundsteuerwertbescheide, die als Grundlage für die Berechnung der neuen Steuer dienen, sagte Dressel. Zudem wolle man sich bei der Ermittlung des Hebesatzes und der Messzahl für Nutzflächen - aus denen sich letztendlich die Höhe der zu entrichtenden Steuer ergibt - ausreichend Zeit lassen. Sie sollen vor der Sommerpause verkündet werden und nach der Sommerpause ins Gesetzgebungsverfahren gehen.

Grundsteuer künftig in zwei Teilen fällig

Die Grundsteuer in Hamburg soll künftig in zwei Teilen zum 15. Mai und zum 15. November fällig werden. Eine quartalsweise Zahlung - wie bisher noch möglich - sei nicht mehr vorgesehen, sagte Dressel. Die Einnahmen aus der Grundsteuer liegen den Angaben zufolge in Hamburg bisher bei 510 bis 515 Millionen Euro jährlich.

CDU nennt Verzögerung nicht nachvollziehbar

Der Haushaltsexperte der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thilo Kleibauer, nannte die Verzögerungen bei der Umsetzung der Grundsteuerreform nicht nachvollziehbar und äußerst fragwürdig. "Dies erweckt den Eindruck, dass die Hamburgerinnen und Hamburger hier unliebsame Nachrichten erst nach der kommenden Bürgerschaftswahl erhalten sollen." Die Hamburgische Bürgerschaft wird im Februar kommenden Jahres neu gewählt.

FDP: Steuerzahler haben Anrecht auf schnelle Klarheit

Auch die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Katarina Blume nannte die "Langsamkeit beim Management der neuen Grundsteuer" nicht nachvollziehbar. "Die Steuerzahler in Hamburg kommen ihren Pflichten zur Abgabe der Grundsteuererklärung vorbildlich nach. Umgekehrt haben sie ein Anrecht darauf, so schnell wie möglich Klarheit im Hinblick auf ihre Steuerlast zu erhalten", sagte sie.

Auch die Wohnungswirtschaft sieht die Verzögerung kritisch, da Wohnungsunternehmen nach Erlass der Bescheide auch noch Zeit für die Umsetzung bräuchten.

