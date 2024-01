Hamburg schafft 126 neue Stellen in der Steuerverwaltung Stand: 02.01.2024 15:03 Uhr Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) schafft mehr als 120 neue Stellen in der Hamburger Steuerverwaltung. Außerdem ist der Neubau einer Finanzakademie im Stadtteil Horn für alle Studierenden geplant.

Fachkräftemangel droht auch in der Hamburger Steuerverwaltung. Die Konkurrenz um gut ausgebildete Expertinnen und Experten ist groß: Ob private Kanzleien oder andere Landesverwaltungen - sie alle bedienen sich gern beim Hamburger Nachwuchs.

Dressel will frische Fachkräfte an die Stadt binden

Die Zahl der Auszubildenden hat sich seit 2010 verdoppelt - auf jetzt jährlich gut 250. Mehr sei derzeit kaum leistbar, sagt Dressel. "Das machen Ausbilderinnen und Ausbilder eben neben ihrer Regeltätigkeit und natürlich muss noch Steuervollzug und Steuervollzug stattfinden", so Dressel am Dienstag. Umso wichtiger sei es deshalb, die frischen Fachkräfte auch an die Stadt zu binden und ihnen Aufstiegschancen zu bieten. Nun nimmt Dressel vier Millionen Euro in die Hand, um 126 gut bezahlte, neue Stellen zu schaffen.

Neue Finanzakademie für 650 Studierende

Und auch die Ausbildung selbst wird auf neue Füße gestellt - mit einem modernen, zeitgemäßen Akademieneubau direkt am U-Bahnhof Horner Rennbahn für 650 Studierende, alle Jahrgänge zusammengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.01.2024 | 15:00 Uhr