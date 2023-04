Start für neues Bauprojekt "Tide" in der Hamburger Hafencity Stand: 26.04.2023 13:00 Uhr Für rund 600 Millionen Euro entsteht in der Hamburger Hafencity ein neues Quartier. Die ECE-Gruppe hat am Mittwoch den ersten Spatenstich für das Projekt "Tide" gefeiert. Dort entsteht auch ein Museum, das ein Besuchermagnet werden soll.

Ein bisschen wagemutig sei die Investion mitten in der Baukrise schon, sagte ECE-Chef Alexander Otto. Doch der Elbblick überzeugte ihn, dort 600 Wohnungen zu bauen. Und er dankte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) für günstige Kredite. Dressel sagte: "Wir haben im Förderbereich gepowert. Ein Prozent Zinsen bei der Finanzierung für geförderte Wohnungen, da muss man weit gucken, wo man so etwas findet in Deutschland." Der Senat fördert dort den Bau von 370 Wohnplätzen für Studierende und Auszubildende.

Digital Art Museum als Besuchermagnet

Im Keller des Bauprojekts entsteht das riesige Digital Art Museum. Ab 2025 werden dort immer neue Bilder und Videos an die Wände projiziert. Initiator Lars Hinrichs sagte: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir das hier in Hamburg machen können. Für Norddeutschland wird es ein neues Kultur-Highlight geben, und wir erwarten 700.000 Besucher im Jahr." Schülerinnen und Schüler zahlen im Klassenverband nur einen Euro Eintritt. Der Vorverkauf läuft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.04.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hafencity