Starkregen: Überflutete Straßen im Hamburger Westen Stand: 28.07.2024 12:42 Uhr Extrem heftiger, starker Regen hat in der vergangenen Nacht im Hamburger Westen für zahlreiche überflutete Straßen gesorgt. Auch Keller liefen voll. Die Feuerwehr musste zu 60 wetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr unter anderem die Stadtteile St. Pauli, Sternschanze und Ottensen. So stand in der Reventlowstraße die S-Bahnunterführung am Bahnhof Othmarschen komplett unter Wasser. In der Gaußstraße in Ottensen waren die Fahrbahn und der Fußweg überflutet. Und in der Elbgaustraße kamen die Gullydeckel durch das Wasser hoch.

Wassermassen überfluten Tiefgarage

Besonders heftig traf es die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Riekbornweg in Schnelsen. Dort war die Feuerwehr am Sonntagvormittag noch im Einsatz. Denn die Wassermassen hatten hier eine Tiefgarage geflutet und auch noch rund 60 Kellerräume unter Wasser gesetzt.

"Jahrtausendregen“ sorgte für 900 Einsätze

Vor genau einem Monat hatte ein heftiges Unwetter in Hamburg für Überflutungen in Winterhude, Bergedorf, aber auch in Harburg gesorgt. Hamburg Wasser hatte daraufhin sogar von einem "Jahrtausendregen“ gesprochen, denn die Feuerwehr musste knapp 900 Mal ausrücken.

Starkregen: Diese Karte zeigt die Gefahrengebiete in Hamburg Welche Bereiche in Hamburg sind durch Starkregen besonders gefährdet? Diese Informationen bietet die Starkregengefahrenkarte der Umweltbehörde.

