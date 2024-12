Stand: 04.12.2024 11:26 Uhr St. Pauli: Gasleitung beschädigt - Wohnhaus evakuiert

Bei Bauarbeiten hat ein Bagger am Mittwoch im Hamburger Stadtteil St. Pauli eine Gasleitung beschädigt. Da die Feuerwehr eine erhöhte Gaskonzentration in der Luft feststellte, mussten ein Wohnhaus in der Glashüttenstraße evakuiert und 17 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ein Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers konnte nach Angaben der Feuerwehr die Leitung abdichten. Nach einer Stunde war der Feuerwehreinsatz wieder beendet.

