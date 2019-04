Spielen Islamisten in Hamburger Fußballclub?

Stand: 03.04.2019 12:09 Uhr

Der Hamburger Verfassungsschutz warnt vor einem Fußballverein, der offenbar von Islamisten gegründet worden ist. Die Hintermänner des Clubs sind demnach einer verbotenen islamistischen Vereinigung zuzurechnen.

Der Club hört auf den Namen Adil e.V. und hat am 7. April 2017 die Mitgliedschaft im Hamburger Fußball-Verband (HFV) beantragt. Seine erste Herrenmannschaft nimmt am Spielbetrieb der Hamburger Kreisklasse B1 teil.

Nach Informationen des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz sind die Hintermänner des Vereins aus dem Stadtteil Wilhelmsburg einer seit 2003 verbotenen islamistischen Vereinigung zuzurechnen: Sie hört auf den Namen "Hizb ut-Tahrir" (HuT), zu Deutsch "Partei der Befreiung". Sie war verboten worden, weil sie "sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet und Gewaltanwendung zur Durchsetzung politischer Ziele befürwortet", schrieb das Bundesinnenministerium damals in seiner Verbotsverfügung.

Trotz des Verbots zählt der Hamburger Verfassungsschutz in der Hansestadt rund 220 Personen, die der Vereinigung zuzurechnen seien. Ein Schwerpunkt ihrer Aktivitäten liege im Stadtteil Wilhelmsburg.

Die Gründung des Fußballclubs verfolge ein klares Ziel: Es gehe darum "neue Mitglieder für die 'HuT' anzuwerben", zitiert der Verfassungsschutz aus einem internen Strategiepapier aus dem Jahr 2016. Im selben Jahr wurde der Verein gegründet.

Sowohl die drei aktuellen Vorstandsmitglieder, als auch die Mehrzahl der Gründungsmitglieder seien der islamistischen Organisation zuzurechnen, schreibt der Verfassungsschutz. Auch der weit überwiegende Teil der Herrenmannschaft gehöre demnach der "HuT" an. Kinder- und Jugendmannschaften gebe es derzeit nicht. Der Verein sei derzeit noch als gemeinnützig anerkannt.

Aus Sicht des Verfassungsschutzes versucht die "HuT" mit der Vereinsgründung nicht nur neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch die eigene Akzeptanz in der muslimischen Gemeinschaft zu erhöhen. Diese Strategie bezeichnet der Verfassungsschutz als "Entgrenzung".

Maßgebende Mitglieder des Vereins Adil e.V. sind schon mehrfach durch öffentliche Aktionen in der Hansestadt aufgefallen. So habe der Vereinsvorsitzende im Dezember vergangenen Jahres versucht, eine größere "HuT"-Veranstaltung zum Thema Kopftuchverbot durchzuführen.

"Hizb ut-Tahrir" lehnt parlamentarische Demokratien ab

Die "HuT" wurde 1952 gegründet und ist eine international aktive islamistische Organisation. Sie lehnt parlamentarische Demokratien ab und wirbt für die Einführung des Kalifats.

Der Staat Israel und die Juden werden von der "HuT" als "die zu bekämpfenden Grundübel" bezeichnet. Die "HuT" soll in den 1960er- und 1970er-Jahren auch an Putschversuchen beteiligt gewesen sein und ist in nahezu allen arabischen Staaten verboten.

Der Verein Adil e.V. war für eine Stellungnahme für NDR Info bisher nicht zu erreichen.

