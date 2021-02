Sozialausschuss berät über Unterbringung von Obdachlosen

Stand: 10.02.2021 08:23 Uhr

Wo sind Obdachlose in Hamburg besser untergebracht: in den Gemeinschaftsunterkünften des Winternotprogramms oder in Hotelzimmern? Darüber hat am Dienstag der Sozialausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft beraten.