Sommerinterview: Tschentscher verspricht mehr Sicherheit am Hauptbahnhof Stand: 10.07.2023 15:58 Uhr Drogen, Diebstahl, Schlägereien: Der Hamburger Hauptbahnhof ist nicht nur der meistbesuchte Bahnhof in Deutschland, er gilt auch als der gefährlichste. Dagegen werde jetzt mehr getan, versprach Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Montag im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

20 zusätzliche Polizeikräfte seien schon am Hauptbahnhof eingesetzt, so der Bürgermeister. Und er kündigte an, dass die Polizei dort Schwerpunkt-Aktionen plane. Zuletzt hatten die Hamburger CDU und die AfD immer wieder die Zustände dort kritisiert und die zuletzt steigende Kriminalität in der Stadt angeprangert.

Tschentscher: "Wir werden sehr konsequent vorgehen"

Auch Tschentscher sieht hier Handlungsbedarf. Man werde künftig sehr viel stärker wahrnehmen, dass die Polizei gegen die Kriminalitätsentwicklung vorgehe. "Da wird es auch Maßnahmen geben, wo viele dann wieder sagen: 'Muss das sein?'. Aber wir werden dort sehr konsequent vorgehen."

"500 zusätzliche Polizeikräfte in den letzten Jahren"

Tschentscher bezeichnete die Kriminalitätsentwicklung in Hamburg als ernstes Problem. Parteien am rechten Rand, wie die AfD, dürften keine Chance bekommen, solche Themen populistisch zu missbrauchen. "Wir haben darauf reagiert, indem wir mittlerweile über 500 zusätzliche Polizeikräfte in den letzten Jahren eingestellt haben. Wir müssen diese Themen ansprechen, aber wir müssen zugleich auch zeigen, wie wir vorgehen und wie wir Lösungen finden." Das sei gutes Regieren und helfe dann auch gegen die Höhenflüge der AfD.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 10.07.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD