Kriminalität in Hamburg: Zahl der Straftaten steigt seit Januar Stand: 24.06.2023 06:29 Uhr In Hamburg ist die Zahl der Straftaten in ersten Monaten dieses Jahr gestiegen. Einen spürbaren Zuwachs gibt es unter anderem bei Gewalt- und Eigentumsdelikten.

Es ist ein bundesweiter Trend, der zuletzt auch schon die Innenministerkonferenz beschäftigt hat: Seit Jahresbeginn sind die Verbrechenszahlen in Deutschland um rund 15 Prozent gestiegen - bei Gewaltdelikten sogar um 20 Prozent. Das macht sich auch in Hamburg bemerkbar: Ob Tötungs- oder Sexualdelikte, Körperverletzung, Raub, Diebstahl oder Sachbeschädigung: In allen Bereichen gab es von Januar bis Mai mehr Fälle, als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres.

Hauptbahnhof bleibt Brennpunkt

Das hat zum Teil damit zu tun, dass sich nach Corona wieder mehr Leben im öffentlichen Raum abspielt. Ein Brennpunkt bleibt der Hauptbahnhof, wo die Polizei mehr Präsenz zeigt. Dadurch werden mehr Drogendelikte festgestellt - und es gibt mehr Anzeigen zu Körperverletzung oder Diebstahl - oft innerhalb der Szene. Hamburgs Innenbehörde verweist auch auf einen statistischen Effekt: Mehr als 7.000 alte Fälle seien erst in diesem Jahr für die Kriminalstatistik erfasst worden. Ein aussagekräftiges Bild ergebe sich aus den Zahlen für das gesamte laufende Jahr.

