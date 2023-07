Hunderte Parkplätze werden in Hamburg abgebaut Stand: 05.07.2023 07:53 Uhr In Hamburg sollen mehr Menschen ihr Auto stehenlassen - und Bus, Bahn oder das Fahrrad nutzen. Das erklärte Ziel: Weniger schädliches CO2 ausstoßen. Während dafür auch Velorouten in der Stadt ausgebaut werden, werden auf der anderen Seite viele Parkplätze abgebaut. Das zeigen neue Zahlen des Senats.

Insgesamt geht es um 1.475 Stellplätze, die seit vergangenem Jahr abgebaut werden. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt" und bezieht sich auf eine Kleine Anfrage der CDU. Demnach sind schon 851 Parkplätze wegen Umbaus weggefallen - durch laufende Projekte werden noch 624 weitere abgebaut.

Am meisten Parkplätze fallen in Wandsbek weg

Die meisten Stellplätze werden im Bezirk Wandsbek gestrichen, zusammengerechnet mehr als 420. Darauf folgen die Bezirke Mitte, Nord und Eimsbüttel. Am wenigsten Parkplätze fallen in Altona weg - mit nur 19 Stellflächen. Auch in Bergedorf und Harburg fallen nur wenige Parkplätze weg.

Verkehrsbehörde weist CDU-Vorwürfe zurück

Die CDU wirft den Grünen laut Bericht gezielte "Parkplatzvernichtung" vor. Die von Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) geführte Verkehrsbehörde weist das zurück. Demnach geht es bei den schon abgebauten Parkplätzen um weniger als 0,4 Prozent der gesamten Parkflächen in Hamburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr