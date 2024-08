Sommerinterview: Nockemann kritisiert deutsche Waffenlieferungen an Ukraine Stand: 15.08.2024 15:28 Uhr Die Hamburger AfD möchte, dass Deutschland keine Waffen mehr an die Ukraine liefert. Das hat der Hamburger AfD-Chef Dirk Nockemann am Donnerstag im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gesagt.

Dass Russland die Ukraine angegriffen hat, zweifelt Nockemann nicht an. Er behauptet aber: "Es gab in der Vergangenheit seitens Deutschlands noch niemals Waffenlieferungen in Spannungsgebiete, geschweige denn in Kriegsgebiete. Das ist eine gute Tradition, wo wir sagen, eigentlich sollte das beibehalten werden."

Hamburger AfD setzt weiter auf Gas aus Russland

Waffen liefert Deutschland derzeit allerdings auch in andere Spannungsgebiete - etwa an Israel. Dass Deutschland der Ukraine hilft, sich gegen den russischen Angriff zu wehren, betrachtet Nockemann aber als Gefahr und spricht sich deshalb auch gegen die Stationierung von US-Waffen hier aus. "Es ist unser oberstes Ziel, zu verhindern, dass Deutschland in einen Krieg hineingezogen wird." Die Hamburger AfD setzt weiter auf Gas aus Russland und fordert Friedensgespräche - obwohl Russland die nur führen will, wenn die Ukraine Gebiete aufgibt.

AUDIO: Sommerinterview: Nockemann äußert sich zur Ukraine (1 Min) Sommerinterview: Nockemann äußert sich zur Ukraine (1 Min)

Demo gegen Interview mit Nockemann

Etwa 70 Menschen hatten am Mittag vor dem NDR in Lokstedt gegen das Interview mit dem AfD-Politiker demonstriert. Dazu hatte das Hamburger "Bündnis gegen Rechts" aufgerufen. Solche Interviews böten einer rassistischen Partei nur die Möglichkeit für populistische Propaganda, so die Kritik.

