Solidaritäts-Demo gegen die Schließung vom Musikclub "Molotow" Stand: 30.12.2023 15:48 Uhr Einer der bekanntesten Clubs auf St. Pauli muss bis Ende Juni ausziehen, weil am jetzigen Standort ein Hotel entstehen soll. Derzeit findet eine Demonstration für den Erhalt des Hamburger Musikclubs "Molotow" statt.

"Molotow bleibt", "Musik weicht dem Beton" oder "Das ist unser Haus" - mit solchen oder ähnlichen Plakaten ausgestattet, stehen wütende und enttäuschte Stammgäste vor ihrem Club. Auf keinen Fall wollen sie zulassen, dass der Musikclub am Nobistor geschlossen wird.

Clubs werden verdrängt

"Es werden immer mehr Clubs verdrängt. An der Sternbrücke hat sich das ja schon sehr deutlich gezeigt", so ein Teilnehmer der heutigen Demo. Mit einem Protestzug soll für den Erhalt des "Molotow" gekämpft werden.

Konzerte und Protestzug

Erst sind verschiedene Redebeiträge und Konzerte - unter anderem von den Bands Team Scheisse oder Deine Cousine - vor dem Club geplant, bevor sich die Demonstrierenden dann über die Reeperbahn in Richtung Lindner Hotel am Michel in Bewegung setzen.

Senat will sich für Zwischenlösung einsetzen

Immerhin verspricht der Senat zu helfen bei der Suche nach der nächsten "Zwischenlösung": Kultursenator Carsten Brosda (SPD) schrieb beim Kurznachrichtendienst X, dass er sich eine Kulturstadt Hamburg ohne "Molotow" nicht vorstellen könne und wolle.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.12.2023 | 15:00 Uhr