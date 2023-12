Kündigung am Nobistor: Musikclub "Molotow" muss raus Stand: 23.12.2023 09:06 Uhr Der Musikclub "Molotow" auf dem Hamburger Kiez muss sich schon wieder neue Räume suchen. Der Vermieter hat den Betreibern gekündigt, weil in dem Haus am Nobistor ein schickes Boutique-Hotel einziehen soll.

Damit werden die "Molotow"-Betreiber bereits zum dritten Mal zum Ausziehen gezwungen. Vor zehn Jahren mussten sie aus dem Keller der Esso-Häuser raus, als diese drohten einzustürzen. Für kurze Zeit gab es eine neue Heimat in einem ehemaligen Möbel-Haus, und schließlich ging es an den jetzigen Standort am Nobistor.

Zukunft im Paloma-Viertel ungewiss

Dass das keine Dauerlösung sein würde, war schon damals klar. Jetzt soll der Club bereits Mitte kommenden Jahres raus. Das wäre auch kein Problem gewesen, wenn das Paloma-Viertel am Spielbudenplatz wie ursprünglich geplant schon fertig wäre - dort sollte eigentlich auch das "Molotow" einziehen. Der Bau hat allerdings nicht mal begonnen und jetzt will die Bayerische Hausbau als Investor das Projekt sogar loswerden. Verhandlungen mit der SAGA laufen.

Senat will sich für Zwischenlösung einsetzen

Wann die Bagger endlich rollen, ist allerdings weiterhin völlig unklar. Immerhin verspricht der Senat zu helfen bei der Suche nach der nächsten "Zwischenlösung": Kultursenator Carsten Brosda (SPD) schrieb beim Kurznachrichtendienst X, dass er sich eine Kulturstadt Hamburg ohne "Molotow" nicht vorstellen könne und wolle.

