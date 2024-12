Silvester 2024 in Hamburg: Hier sind Böller und Feuerwerk verboten Stand: 13.12.2024 13:09 Uhr Rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt bleibt Feuerwerk an Silvester verboten. Was genau in diesem Jahr gilt, hat die Polizei am Donnerstag bekannt gegeben.

In der Verbotszone dürfen Böller und Raketen an Silvester in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 1 Uhr morgens nicht mitgeführt werden. Nur sogenanntes Kleinstfeuerwerk, also beispielsweise Wunderkerzen und Knallerbsen, sind dort zugelassen. Das Verbot gilt für die Straßen Jungfernstieg, Neuer Jungfernstieg, Lombardsbrücke, Ballindamm, und Reesendamm sowie für den Rathausmarkt.

Polizei will sichereren Jahreswechsel in der City

Damit gilt in diesem Jahr eine ähnliche Regelung wie schon im Vorjahr. Auch 2023 hatte die Polizei Böller und Raketen rund um die Binnenalster verboten. Nach Aussage der Polizei hat die Regelung sich bewährt und entscheidend dazu beigetragen, am zentralsten Platz der Stadt einen sicheren Jahreswechsel zu ermöglichen.

Keine Pyrotechnik nahe Kirchen und Krankenhäusern

Auch in den Bezirken sind laut Polizei wieder Einschränkungen für den Umgang mit Böllern und anderer Pyrotechnik geplant. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Reetdachhäusern oder Tankstellen soll Feuerwerk untersagt werden. Und auch für Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete soll es ein entsprechendes Verbot geben. Die entsprechende Anordnung wird zum Jahreswechsel im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.12.2024 | 18:00 Uhr