Stand: 15.10.2019 13:25 Uhr

Sicheres Radfahren: Volksinitiative erfolgreich

Sicherere Radwege, radfreundlichere Ampeln und ein dichteres Netz von Radwegen: Das sind drei der Forderungen, die die Initiative "Radentscheid Hamburg" in der Hansestadt durchsetzen will. Nun ist sie einen Schritt weitergekommen. Der Senat bestätigte am Dienstag laut NDR 90,3, dass die Initiative genug Unterschriften eingereicht hat.

"Radentscheid Hamburg" nimmt erste Hürde NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.10.2019 13:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Die Volksinitiative "Radentscheid Hamburg" hat im ersten Schritt genügend Unterschriften gesammelt. Nun ist die Bürgerschaft am Zug. Julia Weigelt berichtet.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bürgerschaft muss über Forderungen abstimmen

Jetzt ist die Hamburgische Bürgerschaft am Zug. Die Abgeordneten müssen über die Forderungen der Volksinitiative abstimmen. Die Rad-Aktivisten fordern unter anderem 2,30 Meter breite Radwege auf einer Höhe mit Fußwegen. Diese Radwege sollen von Fußweg und Fahrbahn abgetrennt werden, etwa mit Pfosten oder Steinen. Eine weitere Forderung: Mehr Fahrradstraßen, auf denen man nur noch als Anwohner mit dem Auto fahren darf.

Videos 28:25 Wie geht das? Fahrradstadt Hamburg Wie geht das? Hamburg soll Fahrradstadt werden, betont der Senat. Bislang macht der Radverkehr 15 Prozent aus. Er soll durch den weiteren Ausbau des Radwegenetzes auf 25 Prozent steigen. Video (28:25 min)

Nicht mehr vor der Bürgerschaftswahl?

Die Bürgerschaft muss laut Gesetz in den nächsten vier Monaten über die Forderungen abstimmen, falls die Initiative keine Verlängerung gewährt. Die wäre aber sinnvoll, sagte SPD-Bürgerschaftsabgeordneter Lars Pochnicht. Denn im Februar sind Bürgerschaftswahlen - und die neue Bürgerschaft ist an Beschlüsse aus dieser Legislaturperiode nicht gebunden. Die Initiatoren von "Radentscheid Hamburg" beraten jetzt darüber, ob sie die Frist verlängern wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.10.2019 | 13:00 Uhr