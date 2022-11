Senat: Hamburg erreicht bisherige CO2-Einsparziele Stand: 01.11.2022 14:31 Uhr Hamburg hat in den zurückliegenden Jahren deutlich weniger klimaschädliches CO2 ausgestoßen als geplant. Das geht aus dem Zwischenbericht zum Klimaplan hervor, den der Senat am Dienstag im Rathaus vorgelegt hat.

Zwei Millionen Tonnen CO2 wollte die Stadt bis 2020 einsparen - verglichen mit dem Jahr 2012. Das sei erreicht, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Rund 40 Prozent der Einsparungen würden dabei auf das Konto der Industrie gehen. Und genau so viel dadurch, dass mehr Wärme umweltfreundlicher erzeugt werde und weil Häuser weniger Energie verbrauchten.

Pandemie hat beim Erreichen geholfen

Kerstan gestand ein: Am stärksten war der Rückgang von 2019 zu 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie mit Lockdowns. "Es gab beim Straßenverkehr einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch, und auch der Bruttostromverbrauch ist in Deutschland sehr stark zurückgegangen." Wieviel davon nach der Corona-Pandemie bleibe, sei offen.

Senat will Klimaziele verschärfen

Unabhängig davon will der Senat in den kommenden Monaten seine eigenen Klimaziele verschärfen: Bis 2030 sollen 70 Prozent aller CO2-Emissionen eingespart werden, deutlich mehr als bis jetzt geplant.

Neues Klimaschutzgesetz soll bis Sommer 2023 stehen

Das geplante neue Hamburgische Klimaschutzgesetz mit verschärften Klimazielen soll laut Kerstan bis zum kommenden Sommer stehen. "Wir planen im Dezember, beides im Senat zu beschließen", sagte der Senator. Ab Januar sei eine öffentliche Beteiligung für den neuen Klimaplan und den Gesetzentwurf geplant. Vor der Sommerpause werde der Senat das neue Gesetz dann endgültig beschließen und zur Abstimmung in die Bürgerschaft bringen. Welche zusätzlichen Maßnahmen mit den neuen Zielen festgeschrieben werden sollen, wollte Kerstan noch nicht sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.11.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik