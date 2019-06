Stand: 26.06.2019 11:35 Uhr

Schwimmkurs für Erwachsene: Reine Kopfsache

Die Sonne brennt bei hohen Temperaturen, die Schwimmbäder sind voll. Doch sechs von zehn Kindern sind keine sicheren Schwimmer. Das hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) vor einiger Zeit in einer Umfrage herausgefunden. Als sicherer Schwimmer gilt, wer das Bronze-Abzeichen gemacht hat. Aber es sind nicht nur die Kinder, die den Rettungsschwimmern Sorgen bereiten. Weniger als die Hälfte der Erwachsenen schätzt sich laut DLRG-Umfrage als gute oder sehr gute Schwimmer ein - und 14 Prozent der Erwachsenen im Norden können nur schlecht oder gar nicht schwimmen. Dabei können auch Erwachsene noch schwimmen lernen.

von Michael Latz, NDR Info

Ein Nachmittag in der Schwimmhalle Süderelbe im Hamburger Stadtteil Neugraben. Bademeister Norbert Hampe beobachtet die Übungen des Schwimmkurses. "Die Teilnehmer springen vom Ein-Meter-Brett. Hier und da steht noch ein kleines Fragezeichen über dem Kopf. Überlebe ich das?", sagt Hampe. Dann gibt er den Drei-Meter-Turm frei. Eine Herausforderung für die acht Nichtschwimmer.

"Ich finde, das ist sehr gut, wenn man Anfängerin ist, dass man es überhaupt geschafft hat, vom Einer zu springen", sagt Grazia. Sie ist mit zehn Jahren die jüngste Teilnehmerin und hat längst die Angst vor dem tiefen Wasser verloren. Die Schwimmschlange, mit der Trainerin Monika Schmidt unter dem Sprungturm wartet, braucht sie nicht mehr.

Kinder machen sich keine Gedanken, Erwachsene schon

"Die Jungen machen sich keine Gedanken, wenn die da oben stehen. Aber der 40-Jährige, da geht richtig Kopfkino ab, wenn der auf dem Drei-Meter-Brett steht", sagt Schmidt.

Gemeint ist Achmed. Mit 40 Jahren ist er der Älteste im Schwimmkurs. Auch er wagt den Sprung vom Dreier. "Ich hab jetzt angefangen, schwimmen zu lernen. Ich will das! Das macht Spaß. Und man kann das im Notfall auch brauchen, um Leben zu retten", sagt er.

Erst seit Kurzem lebt Achmed in Deutschland - und hatte vorher wie viele andere Zuwanderer auch nie die Gelegenheit, Schwimmen zu lernen.

Kinder machen auf eigene Schwimm-Mängel aufmerksam

Aber auch wer in Deutschland aufgewachsen ist, hat den Schwimmunterricht oft längst vergessen. Erwachsene sind deshalb keine Seltenheit in den Kursen beim Schwimmhallen-Betreiber Bäderland. Vielen wird erst klar, wie schlecht sie schwimmen können, wenn sie auf die eigenen Kinder im Wasser aufpassen wollen, erklärt Monika Schmidt.

Andere wiederum waren einfach zu lange nicht mehr im Wasser: "Im letzten Kurs war eine 70-Jährige. Sie meinte, sie hat das Schwimmen irgendwann verlernt", erzählt Schmidt. Bei der Dame sei es reine Kopfsache gewesen. Sie habe sich gesagt "Ich kann es nicht mehr, ich traue es mir nicht mehr zu, ins Tiefe zu gehen".

Kopf als größte Herausforderung

Der Kopf ist bei erwachsenen Nichtschwimmern oft die größte Herausforderung für die Trainer. Wie bei einer Teilnehmerin, die einen Badeunfall miterleben musste, erinnert sich Bademeister Hampe.

"Sie hat sehr sehr viel Angst gehabt, war verkrampft beim Schwimmen. Und die Kollegin hat diese Blockade im Kopf gelöst, indem sie fragte: 'Was hast du denn am Wochenende gegessen? Erzähle uns mal das Kochrezept.'" Dann habe die Frau ihr eben das Rezept erklärt, dabei nicht ans Ertrinken gedacht und sei so ganz locker durchs Wasser geschwommen.

Auch private Anbieter lehren Schwimmen

Neben den Badbetreibern bieten auch private Schwimmschulen spezielle Kurse für Erwachsene an. Kurse mit wenigen Teilnehmern, bei denen niemand Gefahr läuft, sich zu blamieren, erklärt Monika Pixa vom Anbieter Swym.

"Deswegen mögen die auch gar nicht gerne in die öffentlichen Bäder gehen. Weil da zu viele Fremde sind, die zugucken", sagt Pixa. Ihre Firma beschränke sich deshalb auf Bäder, die nicht einsehbar seien und wo man in kleinen Gruppen bleiben könne.

Bronze-Abzeichen als Ziel

Wie viele Übungsstunden ein Erwachsener braucht, um ein sicherer Schwimmer zu werden, hängt vom Einzelfall ab. In der Schwimmhalle in Neugraben bereiten sich die Teilnehmer schon auf das Bronze-Abzeichen vor. Das heißt: vom Beckenrand springen, 200 Meter in einer bestimmten Zeit schwimmen und zwei Meter tief tauchen. Nach acht Trainingsstunden ist das inzwischen kein großes Problem mehr, glaubt Trainerin Schmidt: "Die waren super heute. Die machen wirklich immer ganz ganz große Schritte, gute Fortschritte."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 26.06.2019 | 07:20 Uhr