Schüsse in Tonndorf - Drogenkrieg auf Hamburgs Straßen? Stand: 12.01.2023 06:35 Uhr Rund zehn Schießereien im Drogenmilieu hat es im vergangenen Jahr in Hamburg gegeben - die letzte vor wenigen Tagen in Tonndorf. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) spricht jetzt von einem neuen Drogenkrieg und erhebt schwere Vorwürfe.

"Wir haben es mit einer neuen Generation von Tätern im Rauschgiftmilieu zu tun, die nicht davor zurückschrecken, ihre Kontrahenten einfach zu erschießen", sagt Jan Reinecke, Landesvorsitzender des BDK Hamburg. Diese Entwicklung sei brandgefährlich, "wir haben wieder Tote auf Hamburgs Straßen", so Reinecke im Interview mit NDR 90,3.

Hamburger Polizei zu schlecht ausgestattet?

Er forderte deutlich mehr Personal für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Stand jetzt sei es so, dass die Kriminalpolizei es nicht einmal schaffe, die Fälle abzuarbeiten, die angezeigt werden. Außerdem sei die IT-Austattung der Kriminalpolizei schlecht und der Datenschutz setze den Beamten unüberwindbare Grenzen. Auch die Erfolge im Zuge der Encrochat-Ermittlungen seien nur aufgrund von Hinweisen aus Belgien und Frankreich möglich gewesen.

Innenbehörde widerspricht: Budget auf Milliarden-Niveau

Die Innenbehörde weist Vorwürfe zurück. Sprecher Daniel Schaefer sagte, in den vergangenen Jahren seien rund 40 neue Stellen in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität geschaffen worden. Das Gesamtbudget der Polizei sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und werde im kommenden Haushalt erstmals oberhalb von einer Milliarde Euro liegen. Von diesem Zuwachs habe zuletzt auch das Landeskriminalamt (LKA) profitiert, insbesondere im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

