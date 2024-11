Stand: 17.11.2024 16:49 Uhr Schnelsen: Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen

In Schnelsen sind am Samstagabend an der Kreuzung Oldesloer Straße/ Ecke Frohmestraße bei einem Unfall vier Fahrzeuge beschädigt worden - darunter ein Rettungswagen und ein Bus des Hamburger Verkehrsverbundes. Zuerst waren der Rettungswagen und ein Auto kollidiert, danach fuhren der Bus und ein weiteres Auto auf. Dabei wurden nach Angaben der Polizei drei Personen verletzt.

