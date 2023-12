Schnee und Glätte behindern weiterhin den Verkehr in Hamburg Stand: 06.12.2023 07:39 Uhr Der Winter hat Hamburg weiter im Griff. Leichter Regen und niedrige Bodentemperaturen können zu überfrierender Nässe führen. Der Winterdienst der Stadtreinigung ist im Dauereinsatz.

725 Mitarbeitende und 280 Fahrzeugen sind auch am Mittwoch seit dem frühen Morgen auf den Straßen unterwegs. Alle Verkehrsteilnehmenden werden um Vorsicht gebeten. Besondere Glättegefahr herrsche auf Brücken und in Nebenstraßen. "Überfrierende Nässe ist insbesondere das Gefährliche. Es wirkt so, als könnte man frei fahren. Man sieht nicht unbedingt, dass es glatt ist", so Fabian Fehn von der Stadtreinigung. Anliegerinnen und Anlieger werden dringend gebeten, die Räum- und Streupflicht zu beachten.

Bereits am Dienstag mussten wegen des Neuschnees die Autofahrerinnen und Autofahrer sowie die Fahrgäste der Busse und Bahnen viel Geduld mitbringen. "Das war schon sehr angespannt heute", sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle am Dienstag in Hamburg.

"Gesamte Stadt eine Tempo-30-Zone"

Es habe viele Unfälle gegeben, zumeist sei es aber bei Blechschäden geblieben. Zwar habe es insgesamt weniger Verkehr auf den Straßen gegeben als normalerweise, der aber sei wegen des Wetters und der Einschränkungen wegen der Unfälle und stehen gebliebener Autos überall sehr langsam unterwegs gewesen. "Die gesamte Stadt war heute eine Tempo-30-Zone", so die Sprecherin am Dienstag. Auch Busse und Bahnen waren in der Hansestadt deutlich langsamer unterwegs als üblich.

Bus rutscht von Fahrbahn

In Neugraben-Fischbek rutschte ein Linienbus am Dienstagnachmittag auf der Francoper Straße von der Fahrbahn. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich in dem Bus etwa 40 Fahrgäste. Drei Menschen erlitten Verletzungen. Sie wurden von einem Notarzt sowie Sanitäterinnen und Sanitätern vor Ort behandelt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Der Bus wurde freigezogen und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Staus und Unfälle auf den Autobahnen

Autofahrende mussten auf Hamburgs Straßen und um die Hansestadt herum geduldig sein. Auf den Autobahnen gab es mehrere längere Staus, zum Beispiel auf der A7 zwischen Fleestedt und Waltershof, auf der A1 zwischen Maschen und Stillhorn und auf der A24 bis zurück zum Horner Kreisel. Größere Glätte-Probleme gab es noch am Dienstagabend in Schleswig-Holstein. Auf der A7 geriet ein Lastwagen bei Neumünster in Schleudern und rutschte von der Fahrbahn. Die Autobahn musste in Richtung Hamburg fünf Stunden lang gesperrt werden. Auch bei Flensburg rutschte ein Lkw von der A7 - bei beiden Unfällen wurden niemand verletzt. Die Köhlbrandbrücke musste vorübergehend gesperrt werden, weil sich mehrere Lastwagen festgefahren hatten.

Ausfälle bei der S-Bahn

Nach Angaben der S-Bahn ist die Witterung auch dafür verantwortlich, dass es auf allen Linien zu Einschränkungen und Ausfällen kommt. Unter anderem fuhren am Dienstagmorgen die S2 und die S11 nicht. Die S3 verkehrte über die Dammtorlinie statt durch den Citytunnel - ohne Halt in Altona. Erst am Montag hatte es nach dem Neustart des S-Bahnverkehrs nach Bauarbeiten im Citytunnel Probleme auf der Strecke gegeben.

Diesellok kollidiert mit Schneefräse

Auf dem S-Bahnhof Fischbek stürzte am Dienstagnachmittag eine Schneefräse ins Gleisbett. Dort wollte ein Mann gerade den Bahnsteig vom Schnee befreien, als das Gerät abrutschte und kurz darauf von einer Diesellok überrollt wurde. Der Verkehr auf der Linie S3 musste daraufhin zwischen Neugraben und Buxtehude für mehr als eine Stunde unterbrochen werden. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, verletzt wurde niemand.

Flüge von und nach München gestrichen

Ein ungewohntes Bild bot auch der Hamburger Flughafen. Die Rollbahnen waren am Dienstagmorgen von einer Schneeschicht bedeckt, Räumfahrzeuge waren im Einsatz. Größere Konsequenzen hatte das für den Flugverkehr nicht. Es könnte allenfalls wetterbedingt zu leichten Verzögerungen kommen, sagte ein Sprecher. Weil der Münchner Flughafen seinen Betrieb wegen des Winterwetters am Dienstag bis zum Mittag eingestellt hatte, fielen die meisten Verbindungen aus Hamburg dorthin aus.

