Airport in München Dienstag gesperrt: Flugverkehr in Hamburg betroffen Stand: 04.12.2023 21:01 Uhr Der Münchner Flughafen stellt am Dienstag seinen Betrieb wegen des Winterwetters zeitweise ein. Das trifft auch den Flugverkehr in Hamburg.

Von Betriebsbeginn um 6 Uhr bis 12 Uhr werde es keine Starts und Landungen geben, teilte ein Sprecher des Münchner Flughafens am Montagabend mit. Grund sei der angekündigte Eisregen in der Nacht von Montag auf Dienstag, der einen sicheren Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag voraussichtlich unmöglich mache. Mindestens 150 Starts und 160 Landungen seien davon am Dienstag betroffen.

Flüge von Hamburg nach München gestrichen

Auch am Hamburger Flughafen sind die Auswirkungen zu spüren. Insgesamt wurden bereits mehr als ein Dutzend für Dienstag geplante Flüge nach München gestrichen - und ebensoviele Flüge von München nach Hamburg. Darunter sind alle Verbindungen der Lufthansa. Passagiere der Airline können bereits gebuchte Tickets bis Flugdatum 9. Dezember kostenfrei stornieren.

Flugverkehr in München auch am Nachmittag noch eingeschränkt

Der Münchner Airport will den Angaben zufolge die erste Tageshälfte dazu nutzen, nach dem angekündigten Eisregen die Betriebsflächen zu enteisen. Geplant sei, den Flugverkehr ab Mittag wieder anlaufen zu lassen, hieß es. Der Flugplan sei aber voraussichtlich auch am Nachmittag noch stark eingeschränkt. Dies sollten Passagiere einplanen und sich bei ihrer Airline informieren.

