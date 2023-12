S-Bahn Hamburg: Probleme beim Neustart im Citytunnel-Verkehr Stand: 04.12.2023 07:57 Uhr Die knapp einmonatige Sperrung des Citytunnels für den S-Bahnverkehr in Hamburg sollte eigentlich am Montagmorgen komplett beendet sein. Doch zum Neustart gab es erstmal technische Probleme.

Wie die S-Bahn Hamburg am frühen Morgen beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schrieb, verkehrte die Linie S3 von Pinneberg in Richtung Neugraben/Stade zunächst nicht wie angekündigt durch den Citytunnel, sondern weiterhin über die Dammtorlinie. Als Grund nannte die S-Bahn eine technische Störung an der Strecke. Erst gegen 7.30 Uhr gab es Entwarnung. Auch die S11 und die S2 würden wieder eingesetzt - hier seien aber noch Ausfälle möglich. Der Grund war offenbar eine Signalstörung auf der Strecke.

Bauarbeiten vom Sommer wurden nachgeholt

Die einmonatige Sperrung war nötig gewesen, nachdem Bauarbeiten im Sommer nicht vollständig abgeschlossen worden waren. Der Hauptgrund: Während der Arbeiten war ein Baufahrzeug entgleist. Die Bergung war aufwendig und zusätzliche Reparaturen wurden nötig. Nun wurden die Arbeiten fortgesetzt. Es sollten Schäden ausgebessert und alte Gleise ausgetauscht werden.

Kay Uwe Arnecke, Chef der S-Bahn Hamburg, hatte zu NDR 90,3 gesagt: "Wir sind am Montag wieder am Start und dann ab 10. Dezember mit unserem neuen Liniennetz. Dann wird alles noch besser klappen." Zum Fahrplanwechsel werden Hamburgs S-Bahnlinien neu sortiert. Dann wird es laut Bahn nur noch die vier Linien S1, S2, S3 und S5 geben. Die bisherigen zweistelligen S-Bahnen S11, S21 und S31 werden in die vier Linien integriert. Das Netz soll dann stabiler funktionieren und mehr Verkehr möglich machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.12.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr