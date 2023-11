Schnee in Hamburg: Winterdienst mit 280 Fahrzeugen im Einsatz Stand: 29.11.2023 06:09 Uhr Nach Schneefall und überfrierender Nässe ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg seit der Nacht zum Mittwoch im Dauereinsatz.

725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Streu- und Räumfahrzeugen seien unter anderem auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr unterwegs, teilte die Stadtreinigung am frühen Morgen mit. Der Einsatz sei nötig, weil um Mitternacht einsetzender Schneefall von bis zu fünf Zentimetern liegen geblieben sei.

Stadtreinigung warnt vor Glätte

In Erwartung des einsetzenden Schneefalls seien sämtliche Einsatzfahrzeuge bereits am Vortag vorsorglich mit Schneepflügen versehen worden, hieß es weiter. Trotz des umfangreichen Einsatzes mit Räum- und Streufahrzeugen könne es noch glatt sein. Die Stadtreinigung bat alle Verkehrsteilnehmenden deshalb um Vorsicht, insbesondere auf Brücken und in Nebenstraßen.

