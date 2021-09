Schmuggel von über drei Tonnen Kokain: Zehn Männer angeklagt Stand: 23.09.2021 07:23 Uhr Es ist einer der bisher umfangreichsten Drogenprozesse in Hamburg. Vor dem Hamburger Landgericht begann am Donnerstag der Mammut-Prozess mit zehn Angeklagten begonnen, die über den Hamburger Hafen mehr als drei Tonnen Kokain geschmuggelt haben sollen.

Sprengstoffspürhunde durchschnüffelten den Saal und Zuschauer saßen abgeschirmt in einem Glaskasten. Es wurden ohnehin nur acht Zuschauer zugelassen und die wurden unmittelbar vor dem Betreten ein weiteres Mal gründlich durchsucht. Die Sicherheitsvorkehrungen waren besonders hoch, weil die Angeklagten im Alter zwischen 27 und 59 Jahren Kokainschmuggel im großen Stil betrieben haben und in ein internationales Netzwerk eingebunden sein sollen.

Online auf Container-Abfertigungssystem der HHLA zugegriffen

Die Drogen kamen dabei aus Südamerika. Die zehn in Hamburg angeklagten Männer sollen die Contanier mit dem Kokain hier in Empfang genommen und zum Entladen an einen sicheren Ort gebracht haben. Dafür soll der Hauptangeklagte online auf das Container-Abfertigungssystem der HHLA zugegriffen haben. Es geht dabei um insgesamt 14 Kokainlieferungen.

AUDIO: Zehn Männer wegen Kokainschmuggel vor Gericht (1 Min) Zehn Männer wegen Kokainschmuggel vor Gericht (1 Min)

Weiterer Schmuggel von 1,3 Tonnen Kokain geplatzt

Auf die Bande gekommen waren die Hamburger Ermittler unter anderem über Daten der französischen Behörden. Die hatten den Messengerdienst Enchrochat geknackt und weltweit Drogennetzwerke aufgedeckt. Dadurch konnte auch ein weiterer Schmuggel von rund 1,3 Tonnen Kokain, verborgen in einem Container mit Reis, im Juli bergangenen Jahres verhindert werden.

Menge im Wert von 300 Millionen Euro

Der Straßenverkaufswert dieser Menge wurde auf rund 300 Millionen Euro geschätzt. Im vergangenen Dezember hatten Polizei und Zoll schließlich 15 Tatverdächtige verhaftet. Die Beamten durchsuchten 38 Wohnungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen. Das Gericht hat 18 Verhandlungstermine bis kurz vor Weihnachten angesetzt. Den Angeklagen drohen mindestens fünf Jahre Gefängnis.

Weitere Informationen Großrazzia gegen Kokainschmuggler: 15 Festnahmen 38 Wohnungen wurden laut Polizei in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen durchsucht. Es gab 15 Festnahmen. (16.12.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.09.2021 | 12:00 Uhr