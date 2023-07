Schlickverklappung in der Nordsee: Hamburg macht Druck beim Bund Stand: 28.07.2023 06:00 Uhr Im Streit um den Schlick im Hamburger Hafen und in der Elbe erhöht Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) den Druck auf den Bund. Sie beklagt, dass die zuständigen Behörden nicht schnell genug Alternativen prüfen, wie Hamburg seinen Schlick loswerden kann. Deshalb könnte die Elbinsel Scharhörn wieder ins Spiel kommen.

Weit draußen in der Nordsee soll künftig ein größerer Teil des Schlicks verklappt werden. Darauf hatten sich Hamburg, die Nachbarländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein und der Bund im vergangenen Jahr geeinigt. Der Hamburger Antrag dazu liegt seit über einem Jahr beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie.

Hamburg muss Unterlagen noch nachbessern

Nach Angaben einer Behördensprecherin muss Hamburg die Unterlagen aber nochmal nachbessern - zum Beispiel zu der Frage, ob der Schlick nicht auch an Land entsorgt werden kann. Wann über den Hamburger Antrag entschieden wird, ist danach nicht abzusehen.

Leonhard bringt Scharhörn ins Spiel

Leonhard sagt, die zuständigen Bundesbehörden seien derzeit scheinbar personell nicht ausreichend ausgestattet, um Anträge zeitnah zu bearbeiten. Indirekt droht die Wirtschaftssenatorin deshalb damit, dass Schlick zum Beispiel doch nahe Scharhörn in der Elbmündung verklappt werden könnte. Diese Optionen wolle man zwar nicht nutzen, so Leonhard. Hamburg könnte aber in die Situation kommen, es tun zu müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.07.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Elbvertiefung Hamburger Hafen