Schlaglöcher und Straßenschäden: ADAC warnt Biker in Hamburg Stand: 16.03.2024 10:37 Uhr Zum Start in die Motorrad-Saison hat der ADAC in Hamburg Biker und Bikerinnen zu besonderer Vorsicht aufgerufen: "Die Straßen sind gerade in diesem Jahr in einem katastrophalen Zustand mit vielen Schlaglöchern", sagte der Sprecher des ADAC-Hansa-Clubs, Christian Hieff.

Zwar seien viele der im Winter entstandenen Asphaltaufbrüche provisorisch geflickt worden. Doch der Kaltasphalt franse aus und es liege Split auf der Fahrbahn, warnte der ADAC-Sprecher. Das macht die Fahrten gefährlich - natürlich auch für andere, wie Radfahrende, die an vielen Stellen ja auch auf der Straße fahren müssen.

Mehr Straßenschäden als in vergangenen Wintern

Das Wetter des vergangenen Winters hat den Straßen in Hamburg besonders zugesetzt. "Durch die häufigen Frost-Tau-Wechsel verzeichnen wir in Hamburg deutlich mehr Straßenschäden als in den vergangenen milden Wintern", hatte eine Sprecherin des Bezirksamts Hamburg-Mitte im Namen aller sieben Hamburger Bezirksämter bereits Ende Januar erklärt.

Die Reparatur eines Schlaglochs kostet nach Angaben der Sprecherin im Schnitt 300 bis 500 Euro. Von den Schäden betroffen sind vor allem Straßen, die stark von Lastwagen befahren werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.03.2024 | 11:00 Uhr