Müll und Schlaglöcher: Mehr als 26.000 Beschwerden in Hamburg

Stand: 31.10.2023 08:27 Uhr

Schlaglöcher auf Bürgersteigen, defekte Straßenlaternen, kaputte Parkbänke oder illegal entsorgter Müll - wem so etwas in Hamburg auffällt, kann online beim Melde-Michel der Stadt entsprechende Hinweise geben. In diesem Jahr sind bis Ende September bereits 26.218 Meldungen eingegangen, fast so viel wie im gesamten vergangenen Jahr.