Sammeltaxi-Anbieter Moia baut Angebot in Hamburg aus Stand: 04.10.2022 13:17 Uhr Moia baut sein Sammeltaxi-Angebot in Hamburg aus. Im kommenden Jahr erweitert sich das Fahrtgebiet um ungefähr ein Viertel.

Ab dem Neujahrstag rollen die schwarz-goldenen Elektrotaxis auch in den Stadtteilen Rahlstedt, Wilhelmsburg, Billstedt, Billbrook, Osdorf und Lurup. Damit vergrößert Moia sein Fahrtgebiet um 70 auf 270 Quadratkilometer und ist erstmals auch südlich der Elbe unterwegs. Das entspricht etwa einem Drittel Hamburgs. Bis zu 450 Sammeltaxis kann Moia einsetzen - doppelt so viel wie derzeit.

Verknüpfung mit HVV

Ab dem Jahreswechsel wird Moia in einem ersten Schritt mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) verknüpft. HVV-Abo-Inhaber bekommen einen Euro Rabatt für die Fahrt im Sammeltaxi. In den neuen Fahrtgebieten übernimmt zudem der Bund einen weiteren Euro. Langfristig soll Moia ganz in den HVV integriert werden.

Tjarks: "Großer Schritt Richtung Hamburg-Takt"

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagt: "Damit gehen wir einen nächsten großen Schritt in Richtung Hamburg-Takt." Der besagt, dass alle Menschen in Hamburg binnen fünf Minuten Zugang zu einem öffentlichen Verkehrsangebot bekommen, um ein eigenes Auto zu ersetzen.

Osdorf und Lurup: Moia statt Ioki

Mit dem Start von Moia in Osdorf und Lurup verliert man dort allerdings das günstigere Ioki-Sammeltaxi. Dafür will die Verkehrsbehörde dort das Busangebot verbessern.

15 barrierefreie Fahrzeuge

Zudem wird Moia mit Start der neuen Konzession 15 barrierefreie Fahrzeuge in die Flotte integrieren. Sie sind einfach buchbar und haben die Kapazität von einem Rollstuhl und vier Sitzplätzen. Zudem testet Moia autonom fahrende Sammeltaxis und will sie ab 2015 für alle Kundinnen und Kunden, die einwilligen, ermöglichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr