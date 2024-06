Stand: 27.06.2024 10:35 Uhr Salzsäure ausgetreten: Feuerwehr-Einsatz in Eimsbüttel

40 Feuerwehrleute sind am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in Eimsbüttel ausgerückt. In einem Wohnhaus in der Bundesstraße war Salzsäure ausgetreten. Die Einsatzkräfte neutralisierten die ausgelaufene Säure. Ein Mensch wurde vom Rettungsdienst versorgt, blieb aber unverletzt. Die Bundesstraße war während des Einsatzes zeitweise gesperrt.

