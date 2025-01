Stand: 10.01.2025 12:19 Uhr SPD und Grüne stellen Antrag für Klima-Dashboard

Bis zum Jahr 2045 will Hamburg klimaneutral werden. SPD und Grüne in Hamburg wollen nun ein sogenanntes Klimadashboard einrichten - und einen entsprechenden Antrag in der Bürgerschaft stellen. Das Dashboard soll anzeigen, wie weit die Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität ist. Es gehe um Transparenz, sagt Alexander Mohrenberg, klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Nur wenn die Menschen wüssten, was wie schnell und mit welcher Wirkung umgesetzt werde, seien Fortschritte nachvollziehbar.

