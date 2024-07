Stand: 01.07.2024 06:40 Uhr SPD-Abgeordneter Annen kandidiert nicht mehr für Bundestag

Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Niels Annen tritt bei der Wahl 2025 nicht mehr an. Das schrieb der 51-Jährige in einem Brief an den SPD-Kreisvorsitzenden in Eimsbüttel, Milan Pein. Es sei ihm wichtig, über seine Entscheidung bereits jetzt zu informieren, damit genug Zeit für die Suche nach einem Nachfolger bleibe. Annen ist seit 2013 Abgeordneter des Deutschen Bundestags und saß davor schon von 2005 bis 2009 im Parlament. Von 2018 bis 2021 war er Staatsminister im Auswärtigen Amt, ehe er als Parlamentarischer Staatssekretär ins Bundesentwicklungsministerium wechselte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.06.2024 | 16:00 Uhr