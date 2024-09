Stand: 24.09.2024 18:39 Uhr Rothenburgsort: Neuer Gedenkort erinnert an ermordete Kinder

Vor dem ehemaligen Kinderkrankenhaus Rothenburgsort haben verschiedene Initiativen, der Bezirk Hamburg-Mitte und die Stadt am Dienstag einen Gedenkort eingeweiht. Das Mahnmal erinnert an die während der Nazi-Zeit im Rahmen des Euthanasie-Programms ermordeten Säuglinge und Kleinkinder mit Behinderungen. Die Namen der 127 Kinder, die im Kinderkrankenhaus Rothenburgsort zu Tode kamen, lasen Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Bergedorf vor. Nun erinnert ein Schattenriss aus Metall sowie Stelen mit den Namen an die Opfer.

