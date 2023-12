Rot-Grün in Hamburg will Streetwork-Angebote im Internet anbieten Stand: 17.12.2023 11:55 Uhr Hamburgs rot-grüne Regierungskoalition will Maßnahmen gegen Antisemitismus, religiösen Extremismus und Radikalisierung weiter stärken. In den Blick genommen werden sollen dabei besonders die Sozialen Medien und Online-Plattformen.

Seit dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel, tauchen auf Online- Plattformen wie TikTok und Instagram schockierende und teilweise verstörende Inhalte, Bilder und Videos zum Nahostkonflikt auf. Gerade junge Menschen werden im Netz vermehrt damit konfrontiert, oft ohne unterscheiden zu können, was wahr oder eine Fehlinformation sein könnte.

Medienkompetenz an Schulen stärken

"Die Stadt Hamburg ist in der Extremismusprävention gut aufgestellt und seit dem 7. Oktober bereits auf vielen Ebenen aktiv", stellt Michael Gwodz von den Grünen fest. Doch Rot-Grün will jetzt einen Schritt weiter gehen und bestehende Projekte zur Medienkompetenz, zum Beispiel in Schulen, stärken. Außerdem soll es Streetwork-Angebote im Internet geben, um Extremismus im Netz zu begegnen.

Falschinformationen im Internet

"Digitale Straßenarbeit erreicht junge Menschen im Internet, also dort, wo sie einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen und mit Falschinformationen konfrontiert sind. Digitale Präventionsarbeit setzt nahe der Quellen an und könnte so zu einer wichtigen Unterstützung werden," sagt der SPD-Politiker Iftikhar Mail. Am kommenden Mittwoch befasst sich die Bürgerschaft mit dem Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.12.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung