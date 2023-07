Röntgen-Laser bei DESY soll Hamburger Wohnungen beheizen

Stand: 28.07.2023 11:36 Uhr

Umweltfreundliches Heizen ist auch in Hamburg eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen den Klimawandel und gegen steigende Kosten. In Altona starten jetzt in zwei Wohngebieten Projekte, die richtungsweisend sein sollen.