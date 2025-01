Stand: 30.01.2025 14:00 Uhr Richtfest für neue Jugendanstalt in Billwerder

Der Bau eines modernen Jugendgefängnisses in Billwerder kommt voran. In direkter Nachbarschaft zur JVA Billwerder wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert. Die neue Anstalt bietet auf acht Hektar Fläche Platz für rund 240 junge Menschen und soll die marode Anstalt Hahnöfersand ersetzen. Die neue Jugendanstalt soll über gut einsehbare Gebäude und Außenflächen verfügen, um Gewalt unter den Jugendlichen zu verhindern.

